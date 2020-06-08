"Ренессанс Капитал" по-прежнему ожидает возвращения цен на нефть к долгосрочному равновесному значению $50 в 2021 году, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Министерская встреча ОПЕК+, состоявшаяся в субботу (6 июня), приведет к сокращению добычи в июле на дополнительные 1,9-2,0 млн. баррелей в сутки к согласованному ранее объему. Несмотря на небольшие масштабы, это решение посылает важный сигнал о том, что страны ОПЕК+ по-прежнему контролируют нефтяные рынки. Это соглашение также поддерживает наш прогноз цены на нефть 50 долл. США/баррель в 2021 году и оптимистичный взгляд на акции российских нефтегазовых компаний". - отмечают аналитики ИК.

Решение также, по мнению экспертов Ренессанс Капитала, создает прецедент для дальнейшего пересмотра объемов добычи на ежемесячной основе и возможности реагировать на неблагоприятную динамику цен дополнительным сокращением. "Усилия ОПЕК+, направленные на восстановление равновесия на рынке нефти, уже позволили марке Brent вернуть себе в мае 56% цены, что подтверждает наши ожидания дальнейшего роста в среднем до 40 долл. США/баррель в 3 кв. 2020 г. и до 45 долл. США/баррель в 4 кв. 2020 г. Мы полагаем, что этого уровня достаточно для поддержания адекватных резервных производственных мощностей в краткосрочной перспективе, чтобы удовлетворить восстановление спроса после снятия карантина, и по-прежнему ожидаем возвращения цены к долгосрочному равновесному значению 50 долл. США/баррель в 2021 г.", - прогнозируют аналитики.

При условии 100%-го соблюдения договоренностей в последующие месяцы, эксперты "Ренессанс Капитала" рассчитывают, что сокращение добычи российскими нефтегазовыми компаниями увеличится еще на 0.5 млн. барр. в сутки в июле и составит 5,1%. "Кроме того, если никаких дополнительных изменений в текущем графике сокращения добычи не будет, мы оцениваем снижение нефтедобычи и конденсата в России на 9,4% г/г в 2020 г., а затем ожидаем ее роста на 1,8% в 2021 г. Согласно нашим текущим прогнозам, все российские производители нефти сократят добычу на 11,3% к/к в 2 кв. 2020 г.; в годовом исчислении самые большие сокращения будут реализованы ОАО НК "Роснефть" (-8,8% г/г, исключая "Башнефть", "Славнефть" и "Томскнефть"), ПАО "ЛУКОЙЛ" (-11,3% г / г) и ПАО "Сургутнефтегаз" (-11,1% г / г)", - прогнозируют аналитики ИК.