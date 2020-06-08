Ближайшее среднесрочное сопротивление для Brent - отметка $45 за баррель - ИК "Велес Капитал"

Ближайшими среднесрочными сопротивлениями для Brent и WTI выступают отметки 45 долларов и 41 доллар соответственно, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". При этом специалисты компании предупреждают, что в краткосрочном периоде сформировалась перекупленность.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром понедельника прибавляют около 1% после уверенного повышения в пятницу. Котировки расположены у максимумов с начала марта, констатирует аналитик ИК Елена Кожухова. На выходных ОПЕК+ ожидаемо продлила текущие уровни сокращения нефтедобычи (на 9,7 млн барр./день) до конца июля. При этом не в полной мере выполнявшие квоты страны должны будут нарастить объемы снижения производства.

"Теперь на нефтяном рынке, очевидно, вернутся к оценке перспектив предложения в соответствии с поступающими макроэкономическими данными. Ближайшими среднесрочными сопротивлениями для Brent и WTI выступают отметки 45 долларов и 41 доллар соответственно. В краткосрочном периоде на биржах сформировалась перекупленность", - пишет Е. Кожухова.