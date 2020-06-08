Вероятна боковая динамика на рынке ОФЗ в начале недели - Промсвязьбанк

Объявленное решение ОПЕК+ о продлении ограничений по добыче нефти выступает позитивным фактором для рынка ОФЗ, отмечается в комментарии Промсвязьбанка. Однако, учитывая снижение привлекательности российских облигаций для нерезидентов на фоне роста доходности UST, по мнению специалиста банка Дмитрия Монастыршина, стоит ожидать боковой динамики на рынке ОФЗ в начале этой недели.