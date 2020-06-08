"ВТБ Капитал" поднял рекомендацию для обыкновенных акций Татнефти до "покупать" и оценку на 24%

(добавлена таблица)

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость обыкновенных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) на 24% - до $10,2 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать".

Для привилегированных акций компании эксперты сохранили рекомендацию "держать", повысив прогнозную цену на 18% - до $9 за штуку.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Татнефть (ADR) - 61,20 (текущая цена - 49,98), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть об. - 10,20 (текущая цена - 8,30), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть прив. - 9,00 (текущая цена - 8,02), рекомендация - держать.