Ренессанс Капитал снизил рекомендацию для акций Россетей до "продавать" в связи с ростом котировок

(добавлен 3-й абзац и таблица)

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" понизила рекомендацию для обыкновенных и привилегированных акций "Россетей" (MOEX: RSTI) с "держать" до "продавать" в связи с ростом котировок этих бумаг после объявления компанией 6 мая рекордных дивидендов за 2019 год, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Теперь аналитики видят ограниченный потенциал дальнейшего роста дивидендов компании.

По их оценкам, средняя дивдоходность бумаг "Россетей" в 2020-2022 годах (5,4% для обыкновенной акции и 5,5% для привилегированной) окажется ниже среднего показателя сектора электроэнергетики (порядка 9%) и ниже доходностей, ожидаемых от ФСК, "Юнипро" (MOEX: UPRO), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) и даже некоторых компаний МРСК.

Новая прогнозная стоимость обыкновенных акций "Россетей" составляет 1,23 рубля за штуку, привилегированных - 1,53 рубля за штуку.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):

Прогнозная цена Россети - 1,23 (текущая цена - 1,62), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Россети прив. - 1,53 (текущая цена - 2,34), рекомендация - продавать.