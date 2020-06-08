Отметка 68 рублей за доллар остается очень сильной преградой для российской валюты - "Алор Брокер"

Подорожавшая нефть и общий мировой оптимизм придадут в понедельник утром рублю силы на открытии торгов, говорится в комментарии "Алор Брокер". "Однако отметка 68 остается очень сильной преградой для дальнейшего укрепления рубля, для преодоления которой нужны новые драйверы. Поскольку в сильный рост нефти мы не верим, а доллар прекратил ослабление к корзине мировых валют и сейчас стабилен, пробоя этой поддержки по паре доллар/рубль мы не ждем", - пишет специалист компании Алексей Антонов.