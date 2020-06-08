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08 июня 2020 года 09:34
Рынок акций откроется в понедельник ростом - "Алор Брокер"
Внешний фон в понедельник с утра позитивный: американские фьючерсы растут в пределах 0,2%, выше 43 долларов за баррель ушла нефть. Поэтому, по мнению аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ откроется ростом но завершить день выше зоны сопротивления, 2780-2810 пунктов по индексу Мосбиржи, будет очень сложно. При повторном неудачном тестировании района 2800 пунктов по индексу Мосбиржи сила данного сопротивления лишь возрастет, говорится в комментарии компании.
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08 июня 2020 года 11:42
Аналитики "БКС Брокер" считают, что у котировок Brent есть все шансы перекрыть отметку $45 за баррель, после чего последует коррекция к $40, но в то же время, с точки зрения динамики спроса, рынок по-прежнему выглядит слабым, сообщается в комментарии компании. Решение ОПЕК+ по большей части уже... читать дальше
.08 июня 2020 года 11:08
Ближайшими среднесрочными сопротивлениями для Brent и WTI выступают отметки 45 долларов и 41 доллар соответственно, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". При этом специалисты компании предупреждают, что в краткосрочном периоде сформировалась перекупленность. Ближайшие фьючерсы на нефть... читать дальше
.08 июня 2020 года 09:53
Нефть, возможно, попробует уйти в район 45 долларов за баррель, но коррекция необходима, сообщается в комментарии "Алор Брокер". "Решение ОПЕК+ о продлении нынешних лимитов добычи нефти на июль уже во многом заложено в котировки нефти. Сейчас рост идет на закрытии "шортов" теми игроками, кто... читать дальше
.08 июня 2020 года 09:17
Американские фондовые индексы заметно повысились по итогам торгов в пятницу. Большинство рынков акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник поднимается. Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в понедельник. читать дальше
.05 июня 2020 года 14:25
ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции NVIDIA, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Отчетность NVIDIA за I финквартал была сильной. Несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19, компании удалось существенно улучшить все основные финпоказатели благодаря хорошим результатам игрового... читать дальше
.05 июня 2020 года 13:23
Julius Baer по-прежнему ожидает, что в ближайшие месяцы реализация идеи создания фондов восстановления, предложенной Еврокомиссией, будет сталкиваться с затруднениями, и поэтому придерживается 3-месячного прогноза на уровне 1,08 EUR/USD, говорится в комментарии банка. "Как и ожидалось, Совет... читать дальше
.05 июня 2020 года 11:46
Европейская валюта получает довольно серьезную поддержку благодаря решению ЕЦБ в четверг, по результатам которого регулятор увеличил объем покупки финансовых активов на 600 млрд евро и продлил действие этой программы как минимум до июня 2021 года. В моменте евро торгуется выше отметки 1,135,... читать дальше
.05 июня 2020 года 09:34
Американский фондовый рынок по итогам торгов в четверг показал разнонаправленную динамику. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе торгов в пятницу. Нефть Brent дорожает в пятницу, WTI колеблется между ростом и снижением. читать дальше
.05 июня 2020 года 09:23
Нефтяные котировки, вероятно, останутся в "боковом" диапазоне с небольшим уклоном в сторону снижения - БКС
Фьючерсы на Brent завершили торги в четверг чуть ниже $40 за баррель и в пятницу с утра остаются примерно на тех же уровнях. До принятия решения ОПЕК+ котировки могут оставаться в "боковом" диапазоне с небольшим уклоном в сторону снижения, при этом в пятницу спекулянты могут фиксировать прибыль по... читать дальше
.04 июня 2020 года 18:48
Индексы деловой активности PMI за май поддерживают прогнозы возобновления экономического роста начиная с третьего квартала - Julius Baer
Индексы деловой активности PMI за май поддерживают прогнозы V-образного восстановления и возобновления экономического роста начиная с третьего квартала текущего года, говорится в комментарии Julius Baer. "Майские индексы деловой активности PMI по сфере услуг подтвердили, что открытие экономик... читать дальше
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