Рынок акций откроется в понедельник ростом - "Алор Брокер"

Внешний фон в понедельник с утра позитивный: американские фьючерсы растут в пределах 0,2%, выше 43 долларов за баррель ушла нефть. Поэтому, по мнению аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ откроется ростом но завершить день выше зоны сопротивления, 2780-2810 пунктов по индексу Мосбиржи, будет очень сложно. При повторном неудачном тестировании района 2800 пунктов по индексу Мосбиржи сила данного сопротивления лишь возрастет, говорится в комментарии компании.