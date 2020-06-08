Ренессанс Капитал снизил рекомендацию для акций Россетей до "продавать" в связи с ростом котировок

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" понизила рекомендацию для обыкновенных и привилегированных акций "Россетей" (MOEX: RSTI) с "держать" до "продавать" в связи с ростом котировок этих бумаг после объявления компанией 6 мая рекордных дивидендов за 2019 год, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Теперь аналитики видят ограниченный потенциал дальнейшего роста дивидендов компании.

Новая прогнозная стоимость обыкновенных акций "Россетей" составляет 1,23 рубля за штуку, привилегированных - 1,53 рубля за штуку.