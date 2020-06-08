Citi снизил рекомендацию для акций Evraz до "продавать" и для GDR Северстали до "держать" после переоценки сектора

Citi пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Нитиша Агарвала и Ефрема Рави.

По итогам переоценки для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать", а для акций Evraz - с "держать" до "продавать".

Рекомендация "покупать" была подтверждена для GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) и "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК).