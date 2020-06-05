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Главная / Аналитикам / Аналитика / Mail.Ru Group - одна из самых актуальных торговых идей с привлекательной доходностью - ITI Capital
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05 июня 2020 года 17:25
Mail.Ru Group - одна из самых актуальных торговых идей с привлекательной доходностью - ITI Capital
ITI Capital считает Mail.Ru Group одной из самых актуальных торговых идей с привлекательной доходностью, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании. По мнению экспертов, акции Mail.Ru Group летом могут вырасти, и спекулятивными краткосрочными драйверами для акций Mail.Ru выступят: 1. Листинг на Московской бирже, который можно ожидать с лета этого года. 2. Возобновление экономической деятельности с июня будет означать начало восстановления рекламных бюджетов. Реклама, будучи одним из самых высоко циклических бизнесов, должна отреагировать одной из первых. 3. Результаты за 2К20 могут оказаться лучше, чем у основного конкурента - Яндекса, в том числе, благодаря сегменту игр.
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05 июня 2020 года 14:25
ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции NVIDIA, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Отчетность NVIDIA за I финквартал была сильной. Несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19, компании удалось существенно улучшить все основные финпоказатели благодаря хорошим результатам игрового... читать дальше
.05 июня 2020 года 13:23
Julius Baer по-прежнему ожидает, что в ближайшие месяцы реализация идеи создания фондов восстановления, предложенной Еврокомиссией, будет сталкиваться с затруднениями, и поэтому придерживается 3-месячного прогноза на уровне 1,08 EUR/USD, говорится в комментарии банка. "Как и ожидалось, Совет... читать дальше
.05 июня 2020 года 11:46
Европейская валюта получает довольно серьезную поддержку благодаря решению ЕЦБ в четверг, по результатам которого регулятор увеличил объем покупки финансовых активов на 600 млрд евро и продлил действие этой программы как минимум до июня 2021 года. В моменте евро торгуется выше отметки 1,135,... читать дальше
.05 июня 2020 года 09:34
Американский фондовый рынок по итогам торгов в четверг показал разнонаправленную динамику. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе торгов в пятницу. Нефть Brent дорожает в пятницу, WTI колеблется между ростом и снижением. читать дальше
.05 июня 2020 года 09:23
Нефтяные котировки, вероятно, останутся в "боковом" диапазоне с небольшим уклоном в сторону снижения - БКС
Фьючерсы на Brent завершили торги в четверг чуть ниже $40 за баррель и в пятницу с утра остаются примерно на тех же уровнях. До принятия решения ОПЕК+ котировки могут оставаться в "боковом" диапазоне с небольшим уклоном в сторону снижения, при этом в пятницу спекулянты могут фиксировать прибыль по... читать дальше
.04 июня 2020 года 18:48
Индексы деловой активности PMI за май поддерживают прогнозы возобновления экономического роста начиная с третьего квартала - Julius Baer
Индексы деловой активности PMI за май поддерживают прогнозы V-образного восстановления и возобновления экономического роста начиная с третьего квартала текущего года, говорится в комментарии Julius Baer. "Майские индексы деловой активности PMI по сфере услуг подтвердили, что открытие экономик... читать дальше
.04 июня 2020 года 17:37
Финансовые рынки посылают сигналы, что самая тяжелая фаза коронакризиса уже пройдена, в результате чего золото сталкивается с встречным ветром, говорится в комментарии Julius Baer. Недавняя динамика цен подтверждает мнение экспертов банка о том, что короткая и глубокая рецессия полностью учтена в... читать дальше
.04 июня 2020 года 16:44
ФРС в какой-то момент придется прекратить вливания ликвидности, что для рынков акций может оказаться серьезной проблемой - "ВТБ Капитал"
Федрезерву в какой-то момент придется прекратить бесконечные вливания ликвидности и перестать выкупать все возрастающие объемы размещаемого Минфином США долга, что для рынков акций, ставших слишком зависимыми от ликвидности ФРС, может оказаться серьезной проблемой, говорится в обзоре "ВТБ... читать дальше
.04 июня 2020 года 14:43
Фондовому рынку США нужна пауза для технической коррекции, но в дальнейшем рост продолжится, говорится в комментарии ITI Capital. Основные фондовые индексы США закрыли торговую сессию среды в "плюсе", рынок США восстановился на 95% (до февральского максимума, то есть до докризисного уровня).... читать дальше
.04 июня 2020 года 14:20
ОПЕК+ вновь становится основной регулирующей силой нефтяного рынка, отмечается в обзоре Райффайзенбанка. По данным СМИ, стороны действительно близки к новому соглашению, и единственным камнем преткновения является дисциплина участников картеля, указывает аналитик банка Андрей Полищук. "ОПЕК+ в... читать дальше
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