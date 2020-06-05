Вероятная целевая цена акции М.Видео на конец 2020 года - 659 рублей - ИК "Фридом Финанс"

Акции сети "М.Видео" недооценены как с точки зрения динамики ее показателей и дивидендной доходности, так и по финансовым мультипликаторам, цель по обыкновенной акции на конец 2020 года - 659 рублей, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".

"Компания выглядит недооцененной, с точки зрения показателей динамики услуг. Кроме того, значительный потенциал роста акциям "М.Видео" обеспечивает их дивидендная доходность. По итогам 2019 года выплаты составят 34,87 руб. на акцию, что обеспечивает доходность 10% годовых к текущим ценам. Относительно российских аналогов компания перепродана также по финансовым мультипликаторам. Сравнительно низкий показатель индикаторов ликвидности объясняется характерным для отрасли высоким объемом ликвидных товарных запасов. Наконец, бумаги "М.Видео" могут демонстрировать защитные качества в периоды рыночного спада. Наша целевая цена по обыкновенной акции "М.Видео" на конец 2020 года - 659 рублей", - пишет аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.