Акции "Аэрофлота" уже в июне могут вырасти до 100 рублей - ИК "Фридом Финанс"

Крупнейшие авиаперевозчики США в четверг подорожали в связи с успешным перезапуском летнего сезона, констатирует аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Российские игроки экстраполируют эту ситуацию на "Аэрофлот", понимая, что возврат пассажиропотока может оказаться более стремительным, чем ожидают сами перевозчики. Мы видим потенциал роста российской бумаги до 100 рублей уже в этом месяце. Это принесет инвесторам "Аэрофлота" порядка 14% сверх текущей цены", - отмечает специалист ИК.

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