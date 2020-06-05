Вечером пятницы возможен небольшой откат индекса Мосбиржи - ИК "Фридом Финанс"

После короткого подъема к 2800 пунктам по индексу Мосбиржи в пятницу вечером вероятен откат к 2780 пунктам, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".

Индекс Мосбиржи осторожно растет в пределах 1%. За пятницу рынок уже поднимался с 2770 до 2790 пунктов, отмечает аналитик ИК Валерий Емельянов.

"Выход из этого диапазона, вероятно, состоится ближе к вечеру пятницы. Мы закладываем короткий подъем к 2800 пунктам и последующий откат к 2780 пунктам. Если не будет фатальных сюрпризов со стороны ОПЕК+ на этих выходных, то следующую неделю мы ожидаем ростом внутри диапазона 2800-2900 пунктов по индексу Мосбиржи", - указывает В. Емельянов.