ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции NVIDIA, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Отчетность NVIDIA за I финквартал была сильной. Несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19, компании удалось существенно улучшить все основные финпоказатели благодаря хорошим результатам игрового подразделения и подразделения решений для центров обработки данных. Преимуществами NVIDIA являются сильный баланс и способность генерировать неплохие денежные потоки, благодаря чему компания может направлять значительные средства на выплаты акционерам и сделки M&A", - отмечает аналитик ГК Игорь Додонов.

Постоянное повышение реалистичности компьютерных игр и, как следствие, требований к производительности графических систем, по мнению эксперта, будут способствовать сохранению высокого спроса на игровые GPU NVIDIA в будущем. Данную тенденцию должно поддержать и дальнейшее распространение дисплеев с разрешением 4К.

"Мы также рассчитываем на усиление позиций NVIDIA в таких областях, как искусственный интеллект, глубокое обучение, супервычисления и центры обработки данных, где использование GPU становится все более популярным. Кроме того, неплохие перспективы в долгосрочном плане связаны с расширением применения чипов NVIDIA в автомобильной отрасли. Мы рекомендуем акции NVIDIA к покупке", - заключает И. Додонов

NVIDIA - крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров (GPU). Платформы на базе графических чипов компании используются в широком спектре отраслей, начиная от компьютерных игр и заканчивая облачными услугами и автопилотированием.