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Главная / Аналитикам / Аналитика / Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 67,5-69 руб./долл. и 77,5-79,5 руб./евро - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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05 июня 2020 года 13:48
Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 67,5-69 руб./долл. и 77,5-79,5 руб./евро - Уральский Банк Реконструкции и Развития
Укрепление рубля, ставшее трендом последних двух недель, может продолжиться и на следующей неделе, отмечается в комментарии операционного директора Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова. Главным фактором укрепления рубля являются растущие котировки на нефть марки Brent: в настоящее время цена на них превысила 40 долларов за баррель. Нефть, в свою очередь, растет на фоне надежд на постепенное восстановление мировой экономики ввиду плавного снятия ограничений в некоторых странах. Кроме того, инвесторов воодушевила новость о планируемом снижении добычи со стороны ОПЕК+. Укреплению рубля, по мнению эксперта, также способствовал растущий интерес инвесторов к рискованным активам, в число которых входит и Россия. Ввиду мягкой кредитно-денежной политики, которую проводят крупнейшие центробанки, российская валюта выглядит все привлекательнее. "Таким образом, если позитив продолжится и на следующей неделе, то можно ожидать дальнейшее укрепления рубля. - полагает В. Зотов. - По моим прогнозам, курс на следующую неделю составит около 67,5-69 рублей за доллар. Однако позитивный тренд в любой момент может закончиться: рубль слишком зависим от цен на нефть и макроэкономических процессов. Любое, даже самое небольшое потрясение на рынке или новый виток коронакризиса может вновь обвалить российскую валюту. На фоне укрепления рубля индекс доллара, наоборот, снижается к мировым валютам. Так, курс евро к доллару превысил 1,12, хотя еще в марте он составлял 1,07. Это может быть связано с продолжающимися беспорядками в стране, а также напряженностью между США и Китаем". Евро же продолжает расти. Новый пакет монетарных мер, принятых ЕЦБ накануне, способствовал укреплению европейской валюты на рынке. Прогнозируемый экспертом банка курс на следующую неделю: 77,5-79,5 рублей за евро.
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