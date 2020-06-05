Julius Baer сохраняет 3-месячный прогноз по паре EUR/USD на уровне 1,08

Julius Baer по-прежнему ожидает, что в ближайшие месяцы реализация идеи создания фондов восстановления, предложенной Еврокомиссией, будет сталкиваться с затруднениями, и поэтому придерживается 3-месячного прогноза на уровне 1,08 EUR/USD, говорится в комментарии банка.

"Как и ожидалось, Совет управляющих Европейского центрального банка расширил закупки активов в рамках экстренной программы выкупа облигаций (PEPP). Более крупное, чем ожидалось, повышение лимита закупок на 600 млрд евро, дополнительные указания на то, что объемы ликвидности будут оставаться достаточными, а также поддержка экспансионистской фискальной политики - все это является благоприятными факторами для принятия рисков на финансовых рынках, периферийного суверенного долга в еврозоне и европейской валюты", - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль.

ЕЦБ повысил лимит экстренной программы выкупа облигаций (PEPP) на 600 млрд евро до 1,35 трлн евро и намерен осуществлять закупки в рамках этой программы как минимум до июня 2021 года. Резко пересмотренный макроэкономический прогноз с прогнозируемым падением ВВП на 8,7% в 2020 году и восстановлением всего на 5,2% в 2021 году, а также инфляцией на уровне около 1,3% до 2022 года являются основанием для решительных действий ЕЦБ." До сих пор покупки активов в рамках PEPP осуществлялись ежемесячно в размере около 26 млрд евро и в целом достигли 234 млрд евро, что не является даже одной третьей от установленного ранее лимита в 750 млрд евро", - указывает Д. Коль.

Заблаговременное продление, по мнению эксперта, подчеркивает тот факт, что PEPP, который предоставляет большую гибкость в закупках активов, предназначен не только для стимулирования экономики еврозоны в целом, но также для сжатия премии за риск для слабых суверенных субъектов и частных компаний. Процентные ставки остались без изменений: ставка рефинансирования на уровне 0%, а отрицательная ставка по депозитам - на уровне -0,5%.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард также подчеркнула, что денежно-кредитная и налогово-бюджетная политики работают вместе в условиях нынешнего кризиса, и от лица ЕЦБ выразила поддержку в адрес идеи создания фондов восстановления, предложенной Еврокомиссией. "Растущий оптимизм по поводу того, что идея фондов будет реализована, оказал поддержку евро, подтолкнув пару EUR/USD ближе к уровню 1,13. Мы по-прежнему ожидаем, что в ближайшие месяцы реализация этих планов будет сталкиваться с затруднениями, и поэтому придерживаемся нашего 3-месячного прогноза на уровне 1,08 EUR/USD". - резюмирует аналитик Julius Baer.