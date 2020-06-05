Дорожающая нефть может поддержать котировки еврооблигаций РФ - Уралсиб

Внешний фон в пятницу остается неоднозначным, но вернувшаяся к росту нефть может поддержать котировки суверенных бумаг, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".

"Перенос встречи участников ОПЕК хоть и несильно обвалил нефтяные котировки, но заметно поубавил оптимизм инвесторов, вкладывающих средства в долговые инструменты стран ЕМ, - отмечают аналитики "Уралсиба" . - Котировки еврооблигаций нефтедобывающих стран в четверг скорректировались вниз. В частности, выпуски Мексики и Бразилии потеряли в цене 65–90 б.п. и 30–65 б.п., тогда как бумаги Турции, Индонезии и ЮАР продолжили дорожать (плюс 20–70 б.п.). Российские евробонды снизились в цене на 25–35 б.п. на среднем участке кривой и на 40–75 б.п. на дальнем, что привело к подъему доходностей на 3–4 б.п. Тем не менее, z-спреды российских бумаг продолжают сужаться на фоне роста доходностей UST. За последнюю неделю z-спред RUSSIA’47 (YTM 3,21%) сузился на 16 б.п. до 216 б.п., а за месяц сужение составило 84 б.п., и теперь он приблизительно на 45 б.п. шире исторических минимумов. В пятницу внешний фон остается неоднозначным, но вернувшая к росту нефть может поддержать котировки суверенных бумаг".