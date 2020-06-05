"ВТБ Капитал" поднял оценку акций РусГидро на 11%, подтвердив рекомендацию "покупать"

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) на 11% - до 0,83 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. Ожидаемая общая доходность акций компании на 12 месяцев, по оценкам экспертов, составляет 22% (с учетом потенциала роста рыночной стоимости до прогнозного уровня в 17% и прогнозируемой дивидендной доходности на уровне 5%).

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "РусГидро", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 0,7 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,71 рубля за штуку.