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05 июня 2020 года 12:02
Акции "РусГидро" остаются самой интересной идеей в секторе в этом году - ГК "ФИНАМ"
Акции "РусГидро" выросли с начала года почти на 30% от многолетних минимумов, долгосрочный потенциал не ограничивается текущими уровнями, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". На взгляд аналитика инвесткомпании Наталии Малых, акции "РусГидро" остаются самой интересной идеей в генерации в этом году особенно на фоне ослабления операционной и финансовой динамики у других генкомпаний, и улучшение результатов позволит сломить долгосрочный падающий тренд. "РусГидро" значительно улучшила операционные и финансовые результаты в 1-м квартале: прибыль акционеров выросла на 55% г/г до 24,7 млрд руб., EBITDA – на 27% г/г до 34,0 млрд руб. при повышении выручки (без учета субсидий) на 7% г/г. Драйверами роста стали высокие операционные результаты, доходы от нового ДПМ объекта, низкая динамика операционных затрат и рост финансовых доходов в результате переоценки форварда. Выработка в 1К 2020 повысилась на 19% г/г, выработка ГЭС, в частности, выросла на 30%, что оказало благоприятный эффект на операционную рентабельность. Квартальные результаты подтверждают ожидания роста прибыли в этом году. По оценкам экспертов ГК "ФИНАМ", компания сможет выйти в 2020 году на прибыль около 45 млрд руб., что подразумевает выплату рекордного дивиденда 2020П 0,052 руб. "Одним из главным драйвером роста в этом году станет дальневосточный сегмент, - полагает эксперт "ФИНАМа". - Объемные списания по основным средствам, которые ограничивали интерес инвесторов к кейсу HYDR, должны пойти на спад с этого года с завершением крупных инвестиционных проектов в ДФО. Новые тарифные решения для ТЭС с июля этого года позволят улучшить рентабельность активов. Добавим также, что потребление на Востоке, где генкомпания вводит новые мощности, растет опережающими темпами в отличие от остальных регионов. За первые 5 месяцев потребление повысилось на 3,5% г/г".
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05 июня 2020 года 13:23
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