"ФСК ЕЭС" остается выгодной дивидендной акцией - ГК "ФИНАМ"

ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "Покупать" для акций "ФСК ЕЭС" и повышает целевую цену, отмечая, что история роста дивидендов продолжится, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Мы ожидаем, что история роста дивидендов продолжится. Наш прогнозный DPS 2020П - 0,0185 руб. При доходности 10% это привлекательный вариант для дивидендного портфеля на фоне низких процентных ставок и уменьшения числа дивидендных историй на фондовом рынке", - отмечает аналитик ГК Наталия Малых.

Прибыль акционеров ФСК ЕЭС упала на 28%, до 19,7 млрд руб., от высокой базы 1К 2019, когда компания отразила единовременный доход свыше 10 млрд руб. Очищенная прибыль, по оценкам экспертов "ФИНАМа", повысилась на 3% г/г.

По мнению Наталии Малых, финансовая картина выглядит комфортной даже в кризисное время. При прибыли 2020П по МСФО около 80 млрд руб. и снижении капитальных затрат на 15–20% компания сможет по-прежнему генерировать существенный денежный поток, свыше 40 млрд руб., и поддерживать дивидендные выплаты.

ФСК ЕЭС - сетевая компания, оператор Единой национальной электрической сети (ЕНЭС), обеспечивающий 50% энергопотребления страны. Основной акционер, контролирующий 80,13% капитала, - ПАО "Россети". Акции торгуются по нетребовательным мультипликаторам с оценкой в 3-х годовой прибыли и дисконтом 42% по отношению к электросетевому комплексу РФ, отмечается в комментарии ГК "ФИНАМ".