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05 июня 2020 года 10:36
Инвесторы возвращаются на EM на фоне снижения опасений относительно COVID-19 - "БКС Глобал Маркетс"
(добавлен текст после 2-го абзаца) Инвесторы возвращаются на развивающиеся рынки (EM) по мере того, как опасения относительно COVID-19 отходят на задний план, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 28 мая по 3 июня 2020 года составил $160 млн, при этом неделей ранее динамика движения капитала в акциях и бондах РФ была нулевой, по данным EPFR Global. "Чистые притоки в фонды, ориентированные на Россию, составили $7 млн - притоки в страновые ETF в размере $37 млн были уравновешены оттоками из крупного фонда под активным управлением. Признаки оптимизма в акциях EM стали ключевым драйвером для общей позитивной динамики по России - прошедшая неделя стала вторым лучшим периодом с точки зрения потоков в акциях после того, как сообщения о вспышке COVID в Ухане заполнили новостные ленты 20 января. Чистые притоки в фонды GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) составили $529 млн - первые крупные притоки с марта. В настоящее время притоки обеспечиваются главным образом за счет ETF, тогда как традиционные фонды отстают в условиях глобального карантина", - пишет Смольянинов. Чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетную неделю составил порядка $60 млн против притока $3 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток на уровне $10 млн по сравнению с притоком $30 млн на предыдущей неделе. "Притоки в фонды облигаций GEM оказались еще выше, чем в акциях - $1,5 млрд за неделю, что стало вторым лучшим результатом с середины февраля. Инвесторы пытаются оставить COVID в прошлом - огромные объемы глобальной ликвидности побуждают их принимать на себя больше рисков EM", - говорится в обзоре. В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован чистый приток капитала в районе $100 млн против оттока на уровне $3 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, был зафиксирован приток $12 млн.
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