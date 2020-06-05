Индекс Мосбиржи вернется в верхнюю часть диапазона 2750-2800 пунктов - Промсвязьбанк

Внешняя конъюнктуры и восстановление нефтяных котировок в пятницу позволят индексу Мосбиржи отыграть часть потерь четверга, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Главный аналитик банка Роман Антонов ожидает попыток возвращения индекса в верхнюю часть диапазона 2750-2800 пунктов.