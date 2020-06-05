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Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс Мосбиржи вернется в верхнюю часть диапазона 2750-2800 пунктов - Промсвязьбанк
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05 июня 2020 года 09:56
Индекс Мосбиржи вернется в верхнюю часть диапазона 2750-2800 пунктов - Промсвязьбанк
Внешняя конъюнктуры и восстановление нефтяных котировок в пятницу позволят индексу Мосбиржи отыграть часть потерь четверга, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Главный аналитик банка Роман Антонов ожидает попыток возвращения индекса в верхнюю часть диапазона 2750-2800 пунктов.
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05 июня 2020 года 13:23
Julius Baer по-прежнему ожидает, что в ближайшие месяцы реализация идеи создания фондов восстановления, предложенной Еврокомиссией, будет сталкиваться с затруднениями, и поэтому придерживается 3-месячного прогноза на уровне 1,08 EUR/USD, говорится в комментарии банка. "Как и ожидалось, Совет... читать дальше
.05 июня 2020 года 11:46
Европейская валюта получает довольно серьезную поддержку благодаря решению ЕЦБ в четверг, по результатам которого регулятор увеличил объем покупки финансовых активов на 600 млрд евро и продлил действие этой программы как минимум до июня 2021 года. В моменте евро торгуется выше отметки 1,135,... читать дальше
.05 июня 2020 года 09:34
Американский фондовый рынок по итогам торгов в четверг показал разнонаправленную динамику. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе торгов в пятницу. Нефть Brent дорожает в пятницу, WTI колеблется между ростом и снижением. читать дальше
.05 июня 2020 года 09:23
Нефтяные котировки, вероятно, останутся в "боковом" диапазоне с небольшим уклоном в сторону снижения - БКС
Фьючерсы на Brent завершили торги в четверг чуть ниже $40 за баррель и в пятницу с утра остаются примерно на тех же уровнях. До принятия решения ОПЕК+ котировки могут оставаться в "боковом" диапазоне с небольшим уклоном в сторону снижения, при этом в пятницу спекулянты могут фиксировать прибыль по... читать дальше
.04 июня 2020 года 18:48
Индексы деловой активности PMI за май поддерживают прогнозы возобновления экономического роста начиная с третьего квартала - Julius Baer
Индексы деловой активности PMI за май поддерживают прогнозы V-образного восстановления и возобновления экономического роста начиная с третьего квартала текущего года, говорится в комментарии Julius Baer. "Майские индексы деловой активности PMI по сфере услуг подтвердили, что открытие экономик... читать дальше
.04 июня 2020 года 17:37
Финансовые рынки посылают сигналы, что самая тяжелая фаза коронакризиса уже пройдена, в результате чего золото сталкивается с встречным ветром, говорится в комментарии Julius Baer. Недавняя динамика цен подтверждает мнение экспертов банка о том, что короткая и глубокая рецессия полностью учтена в... читать дальше
.04 июня 2020 года 16:44
ФРС в какой-то момент придется прекратить вливания ликвидности, что для рынков акций может оказаться серьезной проблемой - "ВТБ Капитал"
Федрезерву в какой-то момент придется прекратить бесконечные вливания ликвидности и перестать выкупать все возрастающие объемы размещаемого Минфином США долга, что для рынков акций, ставших слишком зависимыми от ликвидности ФРС, может оказаться серьезной проблемой, говорится в обзоре "ВТБ... читать дальше
.04 июня 2020 года 14:43
Фондовому рынку США нужна пауза для технической коррекции, но в дальнейшем рост продолжится, говорится в комментарии ITI Capital. Основные фондовые индексы США закрыли торговую сессию среды в "плюсе", рынок США восстановился на 95% (до февральского максимума, то есть до докризисного уровня).... читать дальше
.04 июня 2020 года 14:20
ОПЕК+ вновь становится основной регулирующей силой нефтяного рынка, отмечается в обзоре Райффайзенбанка. По данным СМИ, стороны действительно близки к новому соглашению, и единственным камнем преткновения является дисциплина участников картеля, указывает аналитик банка Андрей Полищук. "ОПЕК+ в... читать дальше
.04 июня 2020 года 10:50
Оценка ЕЦБ на заседании в четверг состояния и перспектив экономики зоны евро будет интересной для рынков - Уралсиб
Оценка ЕЦБ на заседании в четверг состояния и перспектив экономики зоны евро будет интересной для рынков, сообщается в обзоре Уралсиба. Европейские рынки в среду продолжили ралли, чему способствовали хорошие макроданные, констатируют специалисты корпорации. По итогам дня индекс Euro Stoxx 50... читать дальше
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