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05 июня 2020 года 09:42
Вероятно коррекционное повышение индекса Мосбиржи в район 2790-2800 пунктов - ИК "Алго Капитал"
Вероятно коррекционное повышение индекса Мосбиржи в пятницу в район 2790-2800 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 2770-2780 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760, 2750 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2790, 2800 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить свое коррекционное повышение в район 2790-2800 пунктов", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос. Основным внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине пятницы останется динамика нефтяных фьючерсов, отмечает В. Манжос. Косвенное влияние на локальный рынок акций также способна оказать публикация блока майской статистики, характеризующей состояние рынка труда в США (15:30 мск).
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