Факторы играют в пятницу утром в пользу возобновления роста рубля - "Алор Брокер"

Все факторы играют в пятницу утром в пользу возобновления роста рубля, сообщается в комментарии "Алор Брокер": увеличение инвестиционного оптимизма, выражающегося в подъеме американских фьючерсов, подорожавшая нефть, а также продолжающийся снижаться к основным валютам доллар.

"Скорее всего, с утра мы увидим рост курса рубля на 30, а то и 50 копеек, но складывается ощущение, что крупные участники валютного рынка уже не готовы вкладываться в рубль. "Фактор пятницы" также будет способствовать покупке твердой валюты, особенно ближе к "занавесу" торгов. По-прежнему сильной поддержкой по паре доллар/рубль выступает отметка 68, но мы даже не ждем, что в пятницу она будет протестирована", - отмечает аналитик Алексей Антонов.