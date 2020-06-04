Sova Capital снизила оценку ADS Qiwi в 1,6 раза, сохранив рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) Qiwi (MOEX: QIWI) с $32,6 до $19,8 за штуку, следует из аналитических материалов инвесткомпании.

Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была сохранена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS Qiwi, основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет $21,63 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $14,66 за штуку.