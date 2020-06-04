Ренессанс Капитал поднял оценку акций РусГидро на 10%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) с 0,79 рубля до 0,87 рубля за штуку, в основном благодаря включению в модель оценки компании нового прогноза менеджмента "РусГидро" по capex на 2020-2025 годы (который оказался ниже предыдущих оценок аналитиков), сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "РусГидро", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 0,7 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,71 рубля за штуку.