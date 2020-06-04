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04 июня 2020 года 17:37
Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по золоту
Финансовые рынки посылают сигналы, что самая тяжелая фаза коронакризиса уже пройдена, в результате чего золото сталкивается с встречным ветром, говорится в комментарии Julius Baer. Недавняя динамика цен подтверждает мнение экспертов банка о том, что короткая и глубокая рецессия полностью учтена в текущих котировках. В дальнейшем ключевой вопрос заключается в том, продолжит ли экономическая обстановка улучшаться или она снова ухудшится. Аналитики Julius Baer видят ограниченную вероятность последнего и придерживаемся нейтральной позиции по золоту. "Несмотря на то, что финансовые рынки могут быть излишне оптимистичными, уже сейчас можно наблюдать признаки восстановления глобальной экономики, - указывает эксперт Julius Baer Карстен Менке. - В результате этого золото оказывается под влиянием негативных факторов. В среду котировки ненадолго опустились ниже 1700 долл. США за унцию, не сумев извлечь выгоду из ослабления американской валюты. Как правило, золото и доллар движутся в противоположных направлениях, но в наши дни более слабый доллар отражает восстановление аппетитов к риску, которое влияет на рынок золота". Аппетиты к риску восстанавливаются несмотря на недавние протесты в США и возобновление напряженности в отношениях с Китаем. Первое не влияет на рынок золота, если только не приводит к подрыву экономики или фондового рынка, а второе на данный момент не выглядит как угроза, полагает К. Менке. То же самое относится и к потенциальным последствиям мер налогово-бюджетного и денежно-кредитного стимулирования, а именно, к увеличению количества денег в системе и повышению уровня закредитованности. Несмотря на то, что это прокладывает путь для дальнейших нетрадиционных мер поддержки, вряд ли это непременно приведет к быстрому росту инфляции или гиперинфляции, как некоторые опасаются. На настоящий момент коронакризис, по мнению эксперта банка, остается главным драйвером на рынке золота. "Недавняя динамика котировок поддерживает наше мнение о том, что короткая и глубокая рецессия полностью учтена в их текущих уровнях. Дальнейший фундаментальный рост может быть оправдан лишь в случае еще одного ухудшения экономической обстановки, в том числе из-за второй волны пандемии. Если этого не произойдет и экономическая обстановка продолжит улучшаться в ближайшие недели и месяцы, то котировки золота должны снижаться, а не расти. Тем не менее, из-за высокого уровня неопределенности мы воздерживаемся от рекомендаций сокращать позиции в золоте на данный момент. Однако, мы не рекомендуем и увеличивать вложения в золото, поскольку страховка, которую оно обеспечивает портфелю инвестиций, остается довольно дорогой", - резюмирует аналитик Julius Baer.
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