ФРС в какой-то момент придется прекратить вливания ликвидности, что для рынков акций может оказаться серьезной проблемой - "ВТБ Капитал"

Федрезерву в какой-то момент придется прекратить бесконечные вливания ликвидности и перестать выкупать все возрастающие объемы размещаемого Минфином США долга, что для рынков акций, ставших слишком зависимыми от ликвидности ФРС, может оказаться серьезной проблемой, говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

"Для покрытия дефицита бюджета, который в этом финансовом году может достичь 20% ВВП, в ближайшие полгода Минфин США планирует разместить казначейские облигации на 3 трлн долл., - указывает экономист банка Нил Маккиннон. - За последнее время многие страны объявили о принятии дополнительных мер фискального стимулирования экономики (на этой неделе это сделали Германия и Южная Корея), и не исключено, что в преддверии ноябрьских президентских выборов новые фискальные меры анонсируют и США".

По оценкам Goldman Sachs, на сегодняшний день совокупный объем реализуемых в мире фискальных мер достиг 6,5% мирового ВВП, что почти втрое больше, чем во время прошлого финансового кризиса. Соотношение глобальный долг/глобальный ВВП сейчас находится на историческом максимуме. Существует множество исследований, говорящих о том, что высокий уровень долга замедляет рост потенциального ВВП, снижает скорость обращения денег (тем самым уменьшая эффективность монетарного стимулирования экономики), а также ведет к дальнейшему росту имущественного неравенства.

"Возможно, как следствие влияния перечисленных факторов, в последнее время мы наблюдаем увеличение наклона кривой американского госдолга, что особенно заметно в случае 30-летних бумаг, которые обычно не включаются в программы выкупа активов ФРС и поэтому более корректно отражают настроения участников рынка акций. В какой-то момент рост доходности 30-летних UST может начать сказываться и на настроениях инвесторов в акции. Федрезерв, естественно, может расширить свою программу покупки облигаций, включив в нее 30-летние бумаги. Еще одна опция, которую рассматривает американский центробанк, это контроль кривой доходности. Проблема в том, что это может оказаться лишь еще одной разновидностью морального риска", - заключает эксперт "ВТБ Капитала".