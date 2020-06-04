Ожидаемые данные по рынку США могут поддержать фондовые индексы РФ - ИК "Фридом Финанс"

Глобальные индексы сегодня преимущественно в красной зоне, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Инвесторы начали выходить из активов перед двумя значимыми событиями: объявлением ЕЦБ о новых мерах поддержки экономики и публикацией в США данных о недельных заявках на пособие по безработице. Существенного негатива нет, ситуация похожа на нормальную коррекцию.

Нефть тоже попала в небольшую просадку. Баррель марки Brent в течение сессии снижался до $39,04. По мнению эксперта ИК Валерия Емельянова, на котировки давят разногласия между Россией и Саудовской Аравией. Страны договорились продлить до августа базовое соглашение о сокращении добычи в рамках ОПЕК+ на 9,7 млн баррелей, но не смогли согласовать ранее анонсированное более сильное снижение. "Данные о падении недельных запасов нефти в США на 2 млн были отыграны ранее. В отсутствие свежих драйверов мы закладываем нефть до конца недели не выше $40,5. Сегодня падение может составить до $38,2", - отмечает аналитик ИК.

Помимо коррекции на внешних площадках, на российский рынок давит новость о подготовке новых санкций против проекта "Северный поток-2". РТС теряет почти 3%. Индекс опустился в диапазон 1260-1270 пунктов к отметкам начала этой недели. Если падающий тренд сохранится, рынок может сегодня уйти к 1230 пунктам, полагает В. Емельянов.

Индекс Мосбиржи в минусе на 2%, заняв диапазон 2770-2780 пунктов, что тоже возвращает его к уровням начала недели. "Локальным пределом снижения может стать 2750 пунктов, затем возможен небольшой отскок к текущим уровням. К вечеру не исключен более сильный разворот вверх, если данные по рынку США окажутся существенно лучше ожиданий", - полагает эксперт ИК "Фридом Финанс".