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04 июня 2020 года 14:20
ОПЕК+ вновь становится основной регулирующей силой нефтяного рынка - Райффайзенбанк
ОПЕК+ вновь становится основной регулирующей силой нефтяного рынка, отмечается в обзоре Райффайзенбанка. По данным СМИ, стороны действительно близки к новому соглашению, и единственным камнем преткновения является дисциплина участников картеля, указывает аналитик банка Андрей Полищук. "ОПЕК+ в мае соблюдала ограничения лишь на 74%, - подчеркивает эксперт Райффайзенбанка. - По нашим расчетам, российские компании выполнили свои обязательства на 99%. Таким образом, с восстановлением спроса ОПЕК+ вновь может существенно влиять на ценообразование на нефтяном рынке. Важным вопросом остается, как быстро смогут американские производители восстановить добычу при текущих ценах на нефть. Так, по данным Baker Hughes, количество активных нефтяных буровых установок достигло нового минимума в конце мая в 222 единицы, в 3 раза ниже уровня начала этого года". Эксперт банка допускает, что часть американских нефтяных компаний увеличит свои капитальные вложения, но учитывая, что 12М фьючерс на американскую нефть WTI торгуется ниже 40 долл./барр., а консенсус-прогноз на 2021 г. составляет 39,8 долл./барр., рост капвложений будет сильно ограничен. "В такой ситуации мы считаем, что добыча в США, скорее, прекратит падение, но восстановление будет незначительным. В результате ОПЕК+, вероятно, будет вновь основным регулятором уровня мировых запасов и нефтяных цен. Наш прогноз средней цены Brent в 4 кв. 2020 г. по-прежнему предполагает ее восстановление до 45 долл./барр.", - прогнозирует Андрей Полищук.
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04 июня 2020 года 18:48
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.03 июня 2020 года 09:32
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду уверенно повышаются. Нефть дорожает на торгах в среду. читать дальше
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