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04 июня 2020 года 13:46
Тренд на укрепление российской валюты пока сохраняется - МКБ
Тренд на укрепление российской валюты пока сохраняется на фоне ослабления американского доллара по отношению к большинству мировых валют, говорится в комментарии Московского кредитного банка. Основными факторами укрепления рубля в последние недели были повышенный "аппетит" к риску на мировых рынках, растущие нефтяные котировки и глобальный спад эпидемии, указывает руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба. Кроме этого, отмечает он, существенно снизился импорт (в первую очередь россияне перестали ездить на отдых за рубеж), и ряд крупных компаний отменил или урезал дивидендные выплаты. "Укрепление рубля ещё может продлиться некоторое время, но в целом стоит присматриваться к техническим уровням для частичного перехода в доллары тем инвесторам, которые это планируют сделать в текущем году. Для этой цели вполне подойдёт диапазон 67-68 рублей за доллар. В то же время, по нашим оценкам, доллар завершит год по отношению к рублю ниже отметки 70 ", - пишет В. Журба.
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04 июня 2020 года 18:48
Индексы деловой активности PMI за май поддерживают прогнозы возобновления экономического роста начиная с третьего квартала - Julius Baer
Индексы деловой активности PMI за май поддерживают прогнозы V-образного восстановления и возобновления экономического роста начиная с третьего квартала текущего года, говорится в комментарии Julius Baer. "Майские индексы деловой активности PMI по сфере услуг подтвердили, что открытие экономик... читать дальше
.04 июня 2020 года 17:37
Финансовые рынки посылают сигналы, что самая тяжелая фаза коронакризиса уже пройдена, в результате чего золото сталкивается с встречным ветром, говорится в комментарии Julius Baer. Недавняя динамика цен подтверждает мнение экспертов банка о том, что короткая и глубокая рецессия полностью учтена в... читать дальше
.04 июня 2020 года 16:44
ФРС в какой-то момент придется прекратить вливания ликвидности, что для рынков акций может оказаться серьезной проблемой - "ВТБ Капитал"
Федрезерву в какой-то момент придется прекратить бесконечные вливания ликвидности и перестать выкупать все возрастающие объемы размещаемого Минфином США долга, что для рынков акций, ставших слишком зависимыми от ликвидности ФРС, может оказаться серьезной проблемой, говорится в обзоре "ВТБ... читать дальше
.04 июня 2020 года 14:43
Фондовому рынку США нужна пауза для технической коррекции, но в дальнейшем рост продолжится, говорится в комментарии ITI Capital. Основные фондовые индексы США закрыли торговую сессию среды в "плюсе", рынок США восстановился на 95% (до февральского максимума, то есть до докризисного уровня).... читать дальше
.04 июня 2020 года 14:20
ОПЕК+ вновь становится основной регулирующей силой нефтяного рынка, отмечается в обзоре Райффайзенбанка. По данным СМИ, стороны действительно близки к новому соглашению, и единственным камнем преткновения является дисциплина участников картеля, указывает аналитик банка Андрей Полищук. "ОПЕК+ в... читать дальше
.04 июня 2020 года 10:50
Оценка ЕЦБ на заседании в четверг состояния и перспектив экономики зоны евро будет интересной для рынков - Уралсиб
Оценка ЕЦБ на заседании в четверг состояния и перспектив экономики зоны евро будет интересной для рынков, сообщается в обзоре Уралсиба. Европейские рынки в среду продолжили ралли, чему способствовали хорошие макроданные, констатируют специалисты корпорации. По итогам дня индекс Euro Stoxx 50... читать дальше
.04 июня 2020 года 09:30
Американские фондовые индексы закрыли торги в среду ростом. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг. читать дальше
.04 июня 2020 года 09:26
Снижение котировок нефти в район 37-38 долларов за баррель более вероятно, нежели рост выше 40 долларов, сообщается в комментарии "Алор Брокер". "Нефть пока не смогла закрепиться выше 40 долларов за баррель. Все говорит в пользу того, что в четверг встреча участников ОПЕК+ не начнется, а... читать дальше
.03 июня 2020 года 14:47
Котировки нефти превысили 40 долл. США за баррель на фоне стремительного восстановления спроса и обсуждений возможного расширения сокращений производства нефтедобывающими странами, и ралли приносит облегчение переживающему непростые времена энергетическому бизнесу, возвращает к работе часть... читать дальше
.03 июня 2020 года 10:23
Нефть может подорожать до $45/барр. через месяц, говорится в комментарии ITI Capital. "По данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 483 тыс. барр. Во вторник нефтяные котировки выросли больше чем на 4% и достигли нашего целевого... читать дальше
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