Котировки рубля в четверг и пятницу могут закрепиться в диапазоне 68,5-69,5 за доллар - Банк "Санкт-Петербург"

Динамика торгов в течение недели подтверждает, что инвесторы в рублевый сегмент продолжают ориентироваться на нефтяные котировки, еще одним фактором остается "аппетит" к риску со стороны глобальных участников рынка, отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Новостной фон этой недели в нефти выглядит исчерпанным, котировки рубля в четверг и пятницу могут закрепиться вблизи текущего уровня в диапазоне 68,5-69,5 руб./$, однако в перспективе ближайшей недели реалистичной выглядит динамика в пределах 68-71 руб./$", - пишут они в комментарии банка.