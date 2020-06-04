Несмотря на коррекцию, USD/RUB все еще нацелен на уровень 67,2 - Росбанк

Несмотря на коррекцию, USD/RUB все еще нацелен на уровень 67,2, говорится в обзоре Росбанка.

Вопреки заметному росту цен нефти в мае (Urals +41,2% м/м), целевой объем продажи валюты Минфином в июне будет эквивалентен 203 млрд руб. (190 млрд руб. в мае), отмечают аналитики банка. Сумма складывается из недополученных в прошлом месяце нефтегазовых доходов (58 млрд руб.), а также предполагаемой "недостачи" в июне (146 млрд руб.). Объем дневных операций несколько снизится из-за увеличения количества рабочих дней - до 10,2 млрд руб. против 11,4 млрд руб. месяцем ранее. Тем не менее, считают специалисты Росбанка, активность министерства на валютном рынке можно оценить как довольно высокую, особенно в условиях развития положительного тренда на рынке нефти (+21,2% к концу мая).

"Это должно поддержать положительную динамику рубля в течение июня, хотя небольшие разногласия между странами ОПЕК+ в переговорах по продлению жесткого формата соглашения могут привнести временную волатильность на рынок. В четверг USD/RUB продолжил корректироваться от недавних минимумов (69,1, +0,8% к закрытию среды), но все еще остался нацелен на уровень 67,2 (200-дневное среднее)", - указывают в Росбанке.