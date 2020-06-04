.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Авария на ТЭЦ-3 в Норильске может негативно отразиться на рейтинге ESG "Норникеля" - "Атон"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
04 июня 2020 года 11:16
Авария на ТЭЦ-3 в Норильске может негативно отразиться на рейтинге ESG "Норникеля" - "Атон"
Авария на ТЭЦ-3 в Норильске может негативно отразиться на рейтинге ESG "Норильского никеля", говорится в обзоре "Атона". Ситуация с аварией на ТЭЦ-3 в Норильске ("дочке" ГМК "Норильский никель") представляется несколько более серьезной, чем в 2016 и 2018 годах, когда местная река окрасилась в красный цвет из-за сброса загрязняющих веществ с "Норникеля", считают аналитики "Атона". "Тогда компания отделалась лишь номинальным штрафом (менее $1 тыс.), не считая нескольких миллионов долларов, потраченных на ликвидацию последствий загрязнения. На данный момент сложно предполагать возможный размер штрафа, но еще раз подчеркнем, что, судя по реакции президента РФ, ситуация выглядит более серьезной. Кроме того, несмотря на прямой штраф, данное происшествие, на наш взгляд, может негативно отразиться на рейтинге ESG компании. "Норникель" торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2020П 7,0x, и мы полагаем, что инцидент не повредит уникальной долгосрочной инвестиционной истории компании", - указывают специалисты "Атона". Как сообщалось, Владимир Путин поддержал предложение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня спустя несколько дней после попадания дизтоплива в реки в районе Норильска, что угрожает местной экосистеме. 29 мая с местной ТЭЦ произошла утечка не менее 20 тыс. тонн дизтоплива. Следственный комитет объявил о начале расследования в рамках трех уголовных дел, возбужденных по факту утечки, которая, по заявлению "Норникеля", произошла из-за проседания опор, поддерживающих резервуар с топливом вследствие таяния грунта в зоне вечной мерзлоты.
.
Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК
.
04 июня 2020 года 10:50
Оценка ЕЦБ на заседании в четверг состояния и перспектив экономики зоны евро будет интересной для рынков - Уралсиб
Оценка ЕЦБ на заседании в четверг состояния и перспектив экономики зоны евро будет интересной для рынков, сообщается в обзоре Уралсиба. Европейские рынки в среду продолжили ралли, чему способствовали хорошие макроданные, констатируют специалисты корпорации. По итогам дня индекс Euro Stoxx 50... читать дальше
.04 июня 2020 года 09:30
Американские фондовые индексы закрыли торги в среду ростом. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг. читать дальше
.04 июня 2020 года 09:26
Снижение котировок нефти в район 37-38 долларов за баррель более вероятно, нежели рост выше 40 долларов, сообщается в комментарии "Алор Брокер". "Нефть пока не смогла закрепиться выше 40 долларов за баррель. Все говорит в пользу того, что в четверг встреча участников ОПЕК+ не начнется, а... читать дальше
.03 июня 2020 года 14:47
Котировки нефти превысили 40 долл. США за баррель на фоне стремительного восстановления спроса и обсуждений возможного расширения сокращений производства нефтедобывающими странами, и ралли приносит облегчение переживающему непростые времена энергетическому бизнесу, возвращает к работе часть... читать дальше
.03 июня 2020 года 10:23
Нефть может подорожать до $45/барр. через месяц, говорится в комментарии ITI Capital. "По данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 483 тыс. барр. Во вторник нефтяные котировки выросли больше чем на 4% и достигли нашего целевого... читать дальше
.03 июня 2020 года 09:32
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду уверенно повышаются. Нефть дорожает на торгах в среду. читать дальше
.03 июня 2020 года 09:12
Цены на нефть растут шестую неделю подряд, и в такой ситуации спекулянты могут предпочесть зафиксировать прибыль и сократить риски в длинных позициях, говорится в комментарии "БКС Брокер". Несмотря на сохраняющиеся риски на стороне спроса, нефтяные котировки во вторник выросли и продолжают расти... читать дальше
.02 июня 2020 года 16:25
Торговые отношения США и КНР, а также беспорядки в США являются для нефти существенными рисками в среднесрочной перспективе - "Открытие Брокер"
Тема торговых отношений США и КНР, а также беспорядки в США являются для нефти весьма существенными рисками в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Котировки нефти продолжили рост в надежде на продление наиболее жёстких ограничений добычи в рамках ОПЕК+, планы... читать дальше
.02 июня 2020 года 16:03
Восстановление ВВП до докризисных уровней в большинстве стран мира возможно не раньше следующего года - Julius Baer
Восстановление ВВП до докризисных уровней в большинстве стран мира возможно не раньше следующего года, говорится в комментарии Julius Baer. Опубликованные в понедельник данные по производственным PMI подтвердили, что снижение темпов роста в мае замедлилось. Такие показатели были широко ожидаемы... читать дальше
.02 июня 2020 года 14:43
Унция золота "застряла" вблизи отметки $1750, и на фоне падения глобального спроса на защитные активы ее дальнейший рост пока маловероятен, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "По нашему мнению, на этой неделе золото будет двигаться в противофазе с нефтью. Если будет сильный рост барреля в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.