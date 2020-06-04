Sova Capital повысила оценку ADR Норникеля на 3%, оставив рейтинг "держать"

Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $30 до $31 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвесткомпании Юрия Власова.

Между тем рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг осталась без изменения.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $32,99 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $31,93 за штуку.