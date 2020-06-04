Участие нерезидентов на прошедших в среду аукционах ОФЗ, скорее всего, было невысоким - "ВТБ Капитал"

Участие нерезидентов на прошедших в среду аукционах ОФЗ, скорее всего, было невысоким, говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

Минфин на аукционах в среду разместил ОФЗ объемом 108,5 млрд рублей.

"Из трех выпусков, которые вчера были предложены к размещению Минфином, наибольшим спросом, как мы и ожидали, пользовался 5-летний ОФЗ-26229 (YTM 5,12%), заявок на который было подано на сумму 73,2 млрд руб., а фактический объем размещения составил 41,8 млрд руб. (соотношение спроса и фактического размещения 1,8x) – таким образом, был выбран весь доступный для размещения остаток данного выпуска. Доходность по цене отсечения составила 5,11%, что соответствовало премии по доходности в 2 бп к уровню закрытия вторника, - отмечают аналитики "ВТБ Капитала". - Размещение было достаточно равномерно распределено между удовлетворенными заявками, число которых составило 90, при этом на пять крупнейших заявок пришлось 30% размещенного объема. Доля неконкурентных заявок составила 32,6%. В результате аукциона объем облигаций выпуска ОФЗ-26229 в обращении достиг предельного уровня в 450 млрд руб."

На аукционе 7-летнего ОФЗ-26232 (YTM 5,33%) при спросе в 70,2 млрд руб. фактическое размещение составило 51,5 млрд руб. (1,4x). Доходность выпуска по цене отсечения (5,34%) соответствовала премии по доходности в 4 бп к уровню закрытия предыдущих торгов. Всего было удовлетворено 111 заявок, на пять крупнейших из которых пришлось 31% размещенного объема. Доля неконкурентных заявок составила 4,8%.

Самый слабый результат, констатируют специалисты, показал аукцион 15-летнего ОФЗ-26233 (YTM 5,86%), заявок на который было подано на 17,6 млрд руб., а фактический объем размещения составил 15,2 млрд руб. (1,2x). Доходность выпуска по цене отсечения (5,88%) превысила уровень закрытия вторника на 6 бп. При 24 удовлетворенных заявках доля неконкурентных заявок составила 22,9%.

"На наш взгляд, участие нерезидентов на аукционах было невысоким (скорее всего, на их долю пришлось менее 20% размещенного объема облигаций), особенно на аукционе ОФЗ-26233", - пишут аналитики "ВТБ Капитала".