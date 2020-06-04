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04 июня 2020 года 10:50
Оценка ЕЦБ на заседании в четверг состояния и перспектив экономики зоны евро будет интересной для рынков - Уралсиб
Оценка ЕЦБ на заседании в четверг состояния и перспектив экономики зоны евро будет интересной для рынков, сообщается в обзоре Уралсиба. Европейские рынки в среду продолжили ралли, чему способствовали хорошие макроданные, констатируют специалисты корпорации. По итогам дня индекс Euro Stoxx 50 поднялся на 2,6%. Окончательное значение индекса Markit PMI для сервисных отраслей еврозоны оказалось лучше предварительного на 1,8 и составило 30,5 пункта против исторического минимума 12,0, зафиксированного в апреле. Композитный индекс также превысил предварительное значение и поднялся в 2,3 раза с апрельского уровня. Превзошли ожидания индексы крупнейшей экономики Евросоюза – Германии. Безработица в апреле, когда был отмечен максимум закрытий бизнесов в ЕС, оказалась ниже прогнозной на 0,9 п.п. и составила 7,3%, что всего на 0,2 п.п хуже показателя марта. "В четверг пройдет заседание управляющего совета ЕЦБ, который, как ожидается, расширит объем поддержки финансовой системы за счет увеличения программы выкупа активов. Интересной для рынков будет и оценка состояния и перспектив экономики зоны евро. В США статистика также оказалась благоприятной для рынка. И сервисный, и композитный индексы PMI превысили предварительные значения, поднявшись с апрельских многолетних минимумов примерно на 40%. Индекс ISM необрабатывающих отраслей вырос в мае до 45,4 с 41,8 в апреле и также превзошел ожидания. Кроме того, по данным ADP, сокращение числа рабочих мест в частном секторе в мае составило 2,8 млн, что втрое меньше прогноза и гораздо ниже 19,6 млн, зафиксированных в апреле", - отмечает аналитик Константин Чернышев.
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04 июня 2020 года 09:30
Американские фондовые индексы закрыли торги в среду ростом. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг. читать дальше
.04 июня 2020 года 09:26
Снижение котировок нефти в район 37-38 долларов за баррель более вероятно, нежели рост выше 40 долларов, сообщается в комментарии "Алор Брокер". "Нефть пока не смогла закрепиться выше 40 долларов за баррель. Все говорит в пользу того, что в четверг встреча участников ОПЕК+ не начнется, а... читать дальше
.03 июня 2020 года 14:47
Котировки нефти превысили 40 долл. США за баррель на фоне стремительного восстановления спроса и обсуждений возможного расширения сокращений производства нефтедобывающими странами, и ралли приносит облегчение переживающему непростые времена энергетическому бизнесу, возвращает к работе часть... читать дальше
.03 июня 2020 года 10:23
Нефть может подорожать до $45/барр. через месяц, говорится в комментарии ITI Capital. "По данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 483 тыс. барр. Во вторник нефтяные котировки выросли больше чем на 4% и достигли нашего целевого... читать дальше
.03 июня 2020 года 09:32
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду уверенно повышаются. Нефть дорожает на торгах в среду. читать дальше
.03 июня 2020 года 09:12
Цены на нефть растут шестую неделю подряд, и в такой ситуации спекулянты могут предпочесть зафиксировать прибыль и сократить риски в длинных позициях, говорится в комментарии "БКС Брокер". Несмотря на сохраняющиеся риски на стороне спроса, нефтяные котировки во вторник выросли и продолжают расти... читать дальше
.02 июня 2020 года 16:25
Торговые отношения США и КНР, а также беспорядки в США являются для нефти существенными рисками в среднесрочной перспективе - "Открытие Брокер"
Тема торговых отношений США и КНР, а также беспорядки в США являются для нефти весьма существенными рисками в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Котировки нефти продолжили рост в надежде на продление наиболее жёстких ограничений добычи в рамках ОПЕК+, планы... читать дальше
.02 июня 2020 года 16:03
Восстановление ВВП до докризисных уровней в большинстве стран мира возможно не раньше следующего года - Julius Baer
Восстановление ВВП до докризисных уровней в большинстве стран мира возможно не раньше следующего года, говорится в комментарии Julius Baer. Опубликованные в понедельник данные по производственным PMI подтвердили, что снижение темпов роста в мае замедлилось. Такие показатели были широко ожидаемы... читать дальше
.02 июня 2020 года 14:43
Унция золота "застряла" вблизи отметки $1750, и на фоне падения глобального спроса на защитные активы ее дальнейший рост пока маловероятен, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "По нашему мнению, на этой неделе золото будет двигаться в противофазе с нефтью. Если будет сильный рост барреля в... читать дальше
.02 июня 2020 года 11:50
Аналитики ГК "ФИНАМ" полагают, что с учетом признаков технического перегрева в краткосрочной перспективе целесообразно ожидать отката пары евро/доллар в сторону уровня 1,0985, говорится в комментарии компании. Рост дается евро уже не с прежней легкостью, отмечает ведущий аналитик отдела анализа... читать дальше
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