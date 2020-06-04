Ориентир по индексу Мосбиржи на четверг - диапазон 2780-2865 пунктов - ИК "Велес Капитал"

Фондовые индексы в четверг, скорее всего, проверят на прочность психологически важные отметки ввиду некоторого ухудшения внешнего фона, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Ориентир по индексу Мосбиржи на четверг - диапазон 2780-2865 пунктов.

Аналитик компании Елена Кожухова отмечает, что в течение дня рынок будет ждать статистику по розничным продажам еврозоны, итоги заседания ЕЦБ и недельные данные по рынку труда США.