Нет никаких фундаментальных факторов для роста рубля - "Алор Брокер"

Пара доллар/рубль в среду вплотную подходила к отметке 68, но тестировать ее на прочность так и не решилась. У рубля нет никаких фундаментальных факторов для роста, а сейчас наблюдается еще и его сильная техническая перекупленность, указывает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Поэтому в четверг специалист компании ждет разворота пары доллар/рубль вверх, и к этому движению, по его мнению, среднесрочно стоит присоединяться.