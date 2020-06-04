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Главная / Аналитикам / Аналитика / Возможны попытки укрепления основных мировых валют по отношению к рублю - Промсвязьбанк
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04 июня 2020 года 09:56
Возможны попытки укрепления основных мировых валют по отношению к рублю - Промсвязьбанк
Утром четверга на валютной секции "Московской биржи" можно ждать попыток укрепления основных мировых валют по отношению к рублю, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Снижение цен на нефть и слабость валют развивающихся стран окажут давление на рубль, что приведет к попыткам пары доллар/рубль подняться выше 68,7, считает главный аналитик банка Богдан Зварич. В дальнейшем динамика цен на нефть может дать повод для продолжения восстановления американской валюты, однако в рамках сессии она сохранит позиции в диапазоне 67,5-70 рублей, указывает он.
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04 июня 2020 года 10:50
Оценка ЕЦБ на заседании в четверг состояния и перспектив экономики зоны евро будет интересной для рынков - Уралсиб
Оценка ЕЦБ на заседании в четверг состояния и перспектив экономики зоны евро будет интересной для рынков, сообщается в обзоре Уралсиба. Европейские рынки в среду продолжили ралли, чему способствовали хорошие макроданные, констатируют специалисты корпорации. По итогам дня индекс Euro Stoxx 50... читать дальше
.04 июня 2020 года 09:30
Американские фондовые индексы закрыли торги в среду ростом. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг. читать дальше
.04 июня 2020 года 09:26
Снижение котировок нефти в район 37-38 долларов за баррель более вероятно, нежели рост выше 40 долларов, сообщается в комментарии "Алор Брокер". "Нефть пока не смогла закрепиться выше 40 долларов за баррель. Все говорит в пользу того, что в четверг встреча участников ОПЕК+ не начнется, а... читать дальше
.03 июня 2020 года 14:47
Котировки нефти превысили 40 долл. США за баррель на фоне стремительного восстановления спроса и обсуждений возможного расширения сокращений производства нефтедобывающими странами, и ралли приносит облегчение переживающему непростые времена энергетическому бизнесу, возвращает к работе часть... читать дальше
.03 июня 2020 года 10:23
Нефть может подорожать до $45/барр. через месяц, говорится в комментарии ITI Capital. "По данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 483 тыс. барр. Во вторник нефтяные котировки выросли больше чем на 4% и достигли нашего целевого... читать дальше
.03 июня 2020 года 09:32
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду уверенно повышаются. Нефть дорожает на торгах в среду. читать дальше
.03 июня 2020 года 09:12
Цены на нефть растут шестую неделю подряд, и в такой ситуации спекулянты могут предпочесть зафиксировать прибыль и сократить риски в длинных позициях, говорится в комментарии "БКС Брокер". Несмотря на сохраняющиеся риски на стороне спроса, нефтяные котировки во вторник выросли и продолжают расти... читать дальше
.02 июня 2020 года 16:25
Торговые отношения США и КНР, а также беспорядки в США являются для нефти существенными рисками в среднесрочной перспективе - "Открытие Брокер"
Тема торговых отношений США и КНР, а также беспорядки в США являются для нефти весьма существенными рисками в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Котировки нефти продолжили рост в надежде на продление наиболее жёстких ограничений добычи в рамках ОПЕК+, планы... читать дальше
.02 июня 2020 года 16:03
Восстановление ВВП до докризисных уровней в большинстве стран мира возможно не раньше следующего года - Julius Baer
Восстановление ВВП до докризисных уровней в большинстве стран мира возможно не раньше следующего года, говорится в комментарии Julius Baer. Опубликованные в понедельник данные по производственным PMI подтвердили, что снижение темпов роста в мае замедлилось. Такие показатели были широко ожидаемы... читать дальше
.02 июня 2020 года 14:43
Унция золота "застряла" вблизи отметки $1750, и на фоне падения глобального спроса на защитные активы ее дальнейший рост пока маловероятен, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "По нашему мнению, на этой неделе золото будет двигаться в противофазе с нефтью. Если будет сильный рост барреля в... читать дальше
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