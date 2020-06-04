Утром четверга вероятно преобладание продаж в отечественных акциях - Промсвязьбанк

Учитывая сложившийся внешний фон, в четверг на открытии российского фондового рынка специалисты Промсвязьбанка ожидают преобладания продаж в отечественных акциях, сообщается в комментарии банка.

"Основным фактором давления станет снижение цен на нефть. При этом позитивной динамики внешних фондовых площадок окажется недостаточно для нивелирования это влияния. В результате индекс Мосбиржи в начале торгов сделает шаг к нижней границе диапазона 2800-2850 пунктов, в который наш рынок вышел в среду. В ходе сессии рынок попытается удержать позиции в данном коридоре, однако в случае ухудшения ситуации на рынке энергоносителей, продажи могут увести индекс Мосбиржи под его нижнюю границу", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.