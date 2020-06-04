Индекс Мосбиржи немного снизится на старте торгов четверга - ИК "Алго Капитал"

Начало торгов четверга для индекса Мосбиржи пройдет с понижением в пределах 0,2-0,8%, в диапазоне 2810-2825 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,2-0,8%, в диапазоне 2810-2825 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2800, 2790 пунктов. Значимыми сопротивлениями вновь станут отметки 2840, 2850 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее ухудшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Основным внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине четверга останется динамика нефтяных фьючерсов. В середине дня будет обнародовано решение по процентной ставке ЕЦБ (14:45 мск). Косвенное влияние на локальный рынок акций также способна оказать вечерняя публикация еженедельных данный по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 мск), отмечает В. Манжос.