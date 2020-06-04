Снижение котировок нефти к $37-38 за баррель более вероятно, чем рост выше $40 - "Алор Брокер"

Снижение котировок нефти в район 37-38 долларов за баррель более вероятно, нежели рост выше 40 долларов, сообщается в комментарии "Алор Брокер".

"Нефть пока не смогла закрепиться выше 40 долларов за баррель. Все говорит в пользу того, что в четверг встреча участников ОПЕК+ не начнется, а произойдет она в середине месяца. Это сильно снижает вероятность того, что страны примут решение оставить добычу на нынешнем уровне. Кроме того, по СМИ прошла информация, что не все подписавшиеся под договором, соблюдают взятые на себя обязательства в части сокращения производства нефти, - отмечает аналитик компании Алексей Антонов. - Отчасти рынок поддержала статистика по запасам от Минэнерго, согласно которой показатель сократился на 2,1 млн баррелей, а среднесуточная добыча в Штатах уменьшилась еще на 200 тыс. - до 11,2 млн баррелей. Но этот фактор не долго будет удерживать инвесторов от фиксации прибыли. Снижение котировок нефти в район 37-38 долларов за баррель более вероятно, нежели рост выше 40 долларов".