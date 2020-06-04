Внутренних идей для покупок на рынке акций нет - "Алор Брокер"

Аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов считает, что в целом российский рынок акций продолжает двигаться в фарватере мировых площадок, никаких внутренних идей для покупок нет. "Американские фьючерсы в четверг с утра немного снижаются, в легком "минусе" нефть, ушедшая под отметку 40 долларов за баррель, так что открытия рынка ждем около нуля. Но потом коррекционные настроения могут возобладать, если трейдеры не получат новых поводов для покупок", - пишет он в комментарии компании.