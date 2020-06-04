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Главная / Аналитикам / Аналитика / Внутренних идей для покупок на рынке акций нет - "Алор Брокер"
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04 июня 2020 года 09:16
Внутренних идей для покупок на рынке акций нет - "Алор Брокер"
Аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов считает, что в целом российский рынок акций продолжает двигаться в фарватере мировых площадок, никаких внутренних идей для покупок нет. "Американские фьючерсы в четверг с утра немного снижаются, в легком "минусе" нефть, ушедшая под отметку 40 долларов за баррель, так что открытия рынка ждем около нуля. Но потом коррекционные настроения могут возобладать, если трейдеры не получат новых поводов для покупок", - пишет он в комментарии компании.
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04 июня 2020 года 10:50
Оценка ЕЦБ на заседании в четверг состояния и перспектив экономики зоны евро будет интересной для рынков - Уралсиб
Оценка ЕЦБ на заседании в четверг состояния и перспектив экономики зоны евро будет интересной для рынков, сообщается в обзоре Уралсиба. Европейские рынки в среду продолжили ралли, чему способствовали хорошие макроданные, констатируют специалисты корпорации. По итогам дня индекс Euro Stoxx 50... читать дальше
.04 июня 2020 года 09:30
Американские фондовые индексы закрыли торги в среду ростом. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг. читать дальше
.04 июня 2020 года 09:26
Снижение котировок нефти в район 37-38 долларов за баррель более вероятно, нежели рост выше 40 долларов, сообщается в комментарии "Алор Брокер". "Нефть пока не смогла закрепиться выше 40 долларов за баррель. Все говорит в пользу того, что в четверг встреча участников ОПЕК+ не начнется, а... читать дальше
.03 июня 2020 года 14:47
Котировки нефти превысили 40 долл. США за баррель на фоне стремительного восстановления спроса и обсуждений возможного расширения сокращений производства нефтедобывающими странами, и ралли приносит облегчение переживающему непростые времена энергетическому бизнесу, возвращает к работе часть... читать дальше
.03 июня 2020 года 10:23
Нефть может подорожать до $45/барр. через месяц, говорится в комментарии ITI Capital. "По данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 483 тыс. барр. Во вторник нефтяные котировки выросли больше чем на 4% и достигли нашего целевого... читать дальше
.03 июня 2020 года 09:32
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду уверенно повышаются. Нефть дорожает на торгах в среду. читать дальше
.03 июня 2020 года 09:12
Цены на нефть растут шестую неделю подряд, и в такой ситуации спекулянты могут предпочесть зафиксировать прибыль и сократить риски в длинных позициях, говорится в комментарии "БКС Брокер". Несмотря на сохраняющиеся риски на стороне спроса, нефтяные котировки во вторник выросли и продолжают расти... читать дальше
.02 июня 2020 года 16:25
Торговые отношения США и КНР, а также беспорядки в США являются для нефти существенными рисками в среднесрочной перспективе - "Открытие Брокер"
Тема торговых отношений США и КНР, а также беспорядки в США являются для нефти весьма существенными рисками в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Котировки нефти продолжили рост в надежде на продление наиболее жёстких ограничений добычи в рамках ОПЕК+, планы... читать дальше
.02 июня 2020 года 16:03
Восстановление ВВП до докризисных уровней в большинстве стран мира возможно не раньше следующего года - Julius Baer
Восстановление ВВП до докризисных уровней в большинстве стран мира возможно не раньше следующего года, говорится в комментарии Julius Baer. Опубликованные в понедельник данные по производственным PMI подтвердили, что снижение темпов роста в мае замедлилось. Такие показатели были широко ожидаемы... читать дальше
.02 июня 2020 года 14:43
Унция золота "застряла" вблизи отметки $1750, и на фоне падения глобального спроса на защитные активы ее дальнейший рост пока маловероятен, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "По нашему мнению, на этой неделе золото будет двигаться в противофазе с нефтью. Если будет сильный рост барреля в... читать дальше
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