JPMorgan начал анализ Детского мира с рекомендацией "выше рынка" для его акций

JPMorgan начал аналитическое освещение ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY), сообщило агентство Bloomberg.

Прогнозная стоимость акций ритейлера, рассчитанная аналитиками, составляет 122 рубля за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "выше рынка".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Детского мира", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 113,4 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать" ("выше рынка").

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 99,82 рубля за штуку.