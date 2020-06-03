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03 июня 2020 года 19:13
Волна восстановления может поднять индекс Мосбиржи в диапазон 2850-2900 пунктов - Промсвязьбанк
Волна восстановления может поднять индекс Мосбиржи в диапазон 2850-2900 пунктов, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. "Российский рынок акций в среду продолжил восходящее движение, несмотря на противоречивый внешний фон, и поводом к покупкам выступила динамика западных фондовых площадок, показавших уверенный рост на фоне публикации данных по индексам деловой активности в сфере услуг, оказавшихся лучше ожиданий", - отмечает главный аналитик банка Богдан Зварич. Негативным фактором для наших бумаг, по мнению эксперта, выступил откат на рынке энергоносителей, прошедший на фоне трений в рамках ОПЕК+ и возможности переноса саммита, на котором должно обсуждаться продление действия текущих квот по сокращению добычи на более продолжительное время. Это оказало давление на нефтяные котировки и способствовало отступлению ближайшего фьючерс на нефть марки Brent в район 39,5 доллара за баррель. На таком фоне к 18:20 мск индекс Мосбиржи прибавил 1,1%, поднявшись в район 2826 пункта. Лидерами торгов выступили акции Ленты и ЛСР, рост которых превысил 5,5%. Из высоколиквидных бумаг выдели подъем Сбербанка и Газпрома на 4% и 3%. Хуже рынка торговались Полиметалл и Полюс, упавшие на 7,9% и 6,6% соответственно. "Индекс Мосбиржи продолжает движение в рамках волны восстановления, целью которой может выступить диапазон 2850-2900 пунктов, - отмечает Богдан Зварич. - Однако, отсутствие согласия в рамках ОПЕК+ и низкие уровни выполнения заключенного соглашения, могут поставить под вопрос более существенный рост рынка, приведя к коррекции в ценах на нефть, что окажет давление на наши акции. Однако пока продажи на нашем рынке сдерживает позитивная статистика, способствующая росту спроса на рисковые активы. В рамках второй половины недели внимание инвесторов будет сосредоточено на статистике по рынку труда США - в четверг выйдут данные по заявкам на пособие по безработице, а в пятницу уровень безработицы и количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях, которые могут оказать существенное влияние на настроения игроков".
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