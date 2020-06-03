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03 июня 2020 года 18:35
Инвесторы скупают наиболее недооцененные активы - ИК "Фридом Финанс"
Фондовые рынки в среду растут вопреки статистике по рынку труда в США, отмечается в комментарии ИК "Фридом Финанс". Новые данные о сокращении числа рабочих мест (на 2,7 млн в мае) не вызвали ожидаемого резонанса. Напротив, торги в США открылись ростом основных индексов более 1%. Европейские площадки прибавляют до 3%. Индексы развивающихся стран - около 2%. Несколько ослабила позиции нефть. Баррель марки Brent отступил вниз от дневных пиков более чем на 1% и сейчас держится около $39,4. Днем котировки доходили до $40,5. По мнению аналитика ИК Валерия Емельянова, замедление роста вызвано сообщениями о наметившихся разногласиях между Эр-Риядом и Москвой. По этой причине конференция, ранее перенесенная на ближайший четверг, может не состояться. Этих новостей пока недостаточно для сильной коррекции, учитывая, что объем добычи в обеих странах сейчас находится на годовых минимумах, полагает эксперт. Это говорит о стремлении сторон соблюдать апрельскую договоренность. В. Емельянов ожидает нового всплеска волатильности в нефти до конца сессии. "Индекс РТС торгуется чуть ниже сегодняшнего максимума - около 1300 пунктов, - констатирует эксперт ИК. - Рынок лишь однажды протестировал данный уровень снизу вверх, и повторных попыток пока не было. В случае усиления волатильности на внешних площадках закрытие может состояться на 20-30 пунктов выше или ниже данной отметки. Индекс Мосбиржи на фоне ослабления роста рубля, напротив, под вечер набрал обороты и сейчас торгуется чуть выше 2820 пунктов, обновляя локальные максимумы. Ближайшей целью может стать 2860 пунктов. Мы полагаем, что туда индекс пойдет не ранее следующей торговой сессии. Сегодня рынок к закрытию будет в диапазоне 2810-2830 пунктов". Лидеры роста: Лента (+6,9%), ЛСР (+5,4%), Мечел (+3,7%), Сбербанк (+3,6%), ММК (+3,5%), Мосбиржа (+2,7%). Бумаги подтягиваются за основными индексами. Инвесторы скупают наиболее недооцененные активы. Акции ЛСР вышли на 3-месячных максимумы, но, по мнению аналитика ИК "Фридом Финанс", сохраняет потенциал роста еще порядка 8% (до 690 рублей за штуку). Цель может быть взята в ближайшие две недели. Хуже рынка торгуются: Полиметалл (-6,9%), Полюс (-5,3%), Россети (-3,5%), Акрон (-1,6%), X5 (-1.6%), префы Сургутнефтегаза (-1,5%) и Алроса (-1,1%). "Помимо отдельных корпоративных историй, рынком движет среднесрочное укрепление рубля, которое, в частности, снижает потенциальный размер дивидендов Сургутнефтегаза. Бумаги сейчас на минимумах с конца марта. Смена тренда в паре доллара с рублем, которая может произойти уже на этой неделе, дает повод рассчитывать на отскок вверх до 5%", - отмечает В. Емельянов.
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03 июня 2020 года 14:47
Котировки нефти превысили 40 долл. США за баррель на фоне стремительного восстановления спроса и обсуждений возможного расширения сокращений производства нефтедобывающими странами, и ралли приносит облегчение переживающему непростые времена энергетическому бизнесу, возвращает к работе часть... читать дальше
.03 июня 2020 года 10:23
Нефть может подорожать до $45/барр. через месяц, говорится в комментарии ITI Capital. "По данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 483 тыс. барр. Во вторник нефтяные котировки выросли больше чем на 4% и достигли нашего целевого... читать дальше
.03 июня 2020 года 09:32
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду уверенно повышаются. Нефть дорожает на торгах в среду. читать дальше
.03 июня 2020 года 09:12
Цены на нефть растут шестую неделю подряд, и в такой ситуации спекулянты могут предпочесть зафиксировать прибыль и сократить риски в длинных позициях, говорится в комментарии "БКС Брокер". Несмотря на сохраняющиеся риски на стороне спроса, нефтяные котировки во вторник выросли и продолжают расти... читать дальше
.02 июня 2020 года 16:25
Торговые отношения США и КНР, а также беспорядки в США являются для нефти существенными рисками в среднесрочной перспективе - "Открытие Брокер"
Тема торговых отношений США и КНР, а также беспорядки в США являются для нефти весьма существенными рисками в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Котировки нефти продолжили рост в надежде на продление наиболее жёстких ограничений добычи в рамках ОПЕК+, планы... читать дальше
.02 июня 2020 года 16:03
Восстановление ВВП до докризисных уровней в большинстве стран мира возможно не раньше следующего года - Julius Baer
Восстановление ВВП до докризисных уровней в большинстве стран мира возможно не раньше следующего года, говорится в комментарии Julius Baer. Опубликованные в понедельник данные по производственным PMI подтвердили, что снижение темпов роста в мае замедлилось. Такие показатели были широко ожидаемы... читать дальше
.02 июня 2020 года 14:43
Унция золота "застряла" вблизи отметки $1750, и на фоне падения глобального спроса на защитные активы ее дальнейший рост пока маловероятен, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "По нашему мнению, на этой неделе золото будет двигаться в противофазе с нефтью. Если будет сильный рост барреля в... читать дальше
.02 июня 2020 года 11:50
Аналитики ГК "ФИНАМ" полагают, что с учетом признаков технического перегрева в краткосрочной перспективе целесообразно ожидать отката пары евро/доллар в сторону уровня 1,0985, говорится в комментарии компании. Рост дается евро уже не с прежней легкостью, отмечает ведущий аналитик отдела анализа... читать дальше
.02 июня 2020 года 10:25
Специалисты "Алор Брокер" даже при позитивном раскладе не видят нефть дороже 40 долларов за баррель, сообщается в комментарии компании. Рынок нефти ждет встречи стран ОПЕК+, на которой должно решиться сократят ли страны картеля квоты на добычу, как это зафиксировано в текущем договоре, или... читать дальше
.02 июня 2020 года 09:25
Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник подъемом. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут во вторник. Цены на нефть поднимаются во вторник. читать дальше
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