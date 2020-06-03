"ВТБ Капитал" поднял рейтинг GDR Группы ГМС до "покупать" в связи с падением котировок

"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию (рейтинг) для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Группы ГМС" с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", составляет $5 за штуку.

"Совет директоров "Группы ГМС" рекомендовал дивиденды за 2019 год в размере 399,527 млн рублей, или 3,41 рубля на одну обыкновенную акцию ($0,25 на GDR по текущему курсу), что полностью соответствует нашим ожиданиям и предполагает дивидендную доходность на уровне 7%. В сочетании прогнозируемыми нами дивидендными выплатами за 9 месяцев 2020 года от "Группы ГМС" в начале 2021 года это предполагает 11%-ю доходность на 12-месячном горизонте. Между тем котировки GDR "Группы ГМС" снизились с начала мая на 27% без значимых изменений в фундаментальных оценках. В результате ожидаемая доходность инвестиций в эти бумаги, по нашим оценкам, теперь равняется порядка 50%, поэтому мы повысили рекомендацию для них до "покупать", - говорится в обзоре инвестбанка.

Текущая стоимость GDR "Группы ГМС" составляет около $3,6 за штуку.