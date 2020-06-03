Sova Capital подняла рекомендацию для GDR Ros Agro до "покупать"

Инвестиционная компания Sova Capital повысила рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro (MOEX: AGRO) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, была оставлена без изменения и составляет $13 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Ros Agro, основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет $12,77 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $9,5 за штуку.