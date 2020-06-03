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03 июня 2020 года 17:34
Sova Capital понизила рекомендацию для "префов" Россетей до "продавать"
(добавлены 4-й абзац и таблица) Инвестиционная компания Sova Capital понизила рекомендацию для привилегированных акций ПАО "Россети" с "держать" до "продавать", сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация "продавать" для обыкновенных бумаг компании была подтверждена. Прогнозная стоимость обыкновенных акций "Россетей" (MOEX: RSTI) повышена аналитиками с 0,70 рубля до 1,21 рубля за штуку, привилегированных - с 1,39 рубля до 1,52 рубля за штуку. Как отмечается в обзоре, эксперты скорректировали свои ожидания по дивидендам "Россетей" и теперь прогнозируют коэффициент дивидендных выплат от дочерних компаний на уровне 75% начиная со следующего года, что, в свою очередь, приведет к росту DPS на 54,4% в 2021 году по сравнению с предыдущими оценками аналитиков. Кроме того, для акций "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) рекомендация "держать" была сохранена, а для бумаг "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) и "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) повышена до "покупать". Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях): Прогнозная цена Россети - 1,21 (текущая цена - 1,72), рекомендация - продавать; Прогнозная цена Россети ("преф") - 1,52 (текущая цена - 2,39), рекомендация - продавать; Прогнозная цена ФСК - 0,21 (текущая цена - 0,18), рекомендация - держать; Прогнозная цена МРСК Центра и Приволжья - 0,23 (текущая цена - 0,19), рекомендация - покупать; Прогнозная цена МРСК Центра - 0,31 (текущая цена - 0,27), рекомендация - покупать.
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Компании упоминаемые в новости: МРСК Центра и Приволжья, МРСК Центра, Россети, ФСК ГК
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